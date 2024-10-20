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Darıca'da Otomobil Güzellik Merkezine Daldı: İki Kişi Yaralandı

Darıca'da Otomobil Güzellik Merkezine Daldı: İki Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayarak gelen bir otomobil, güzellik merkezine çarptı. O esnada kapının önüne çıkan 2 kişi otomobilin altında kaldı, bir kişi son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayarak gelen otomobil güzellik merkezine daldı. Kapının önüne çıkan 2 kişi otomobilin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi, Şantiye Sokak üzerinde meydana geldi. Drift attığı iddia edilen 06 EV 3635 plakalı otomobil, kayarak güzellik merkezine çarptı. O sırada kapının önüne oturmak için çıkan 2 kişi otomobilin altında kaldı, bir kişi ise otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dinlenmek için kapı önüne çıkan personele otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Yaptığı son hamle ile ağır yaralanmaktan kurtulan kadın personelin, yaralanan arkadaşının yardımına koşması da görüntülerde yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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