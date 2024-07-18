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Darıca'da otomobil cipe çarptı, 2 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, önce cipe çarptı, ardından savrularak yol kenarındaki villanın bahçe duvarına çarptı. Kazada cipin sürücüsü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki otomobil önce cipe, ardından savrularak yol kenarındaki villanın bahçe duvarına çarptı. Kazada cipin sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, Bayramoğlu Mahallesi Koray Sokak ve Münir Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 41 TR 008 plakalı Mercedes marka otomobil, İ.D. hakimiyetindeki 41 ATY 177 plakalı Chery marka cipe, ardından savrularak yol kenarındaki villanın bahçe duvarına çarptı. Kazada, cipin sürücüsü İ.D. ve ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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