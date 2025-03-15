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Darıca'da Motosiklet, Yaya Kadına Çarptı

Darıca'da Motosiklet, Yaya Kadına Çarptı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, caddeyi geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı. Olayın ardından sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına seyir halindeki motosiklet çarptı.

Kaza, Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 SH 910 plakalı motosikletle seyir halinde olan Y.K., cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya B.K'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle B.K. savrulurken kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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