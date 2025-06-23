Darıca'da kadın sürücü evin duvarını yıktı

Darıca'da kadın sürücü evin duvarını yıktı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, park etmeye çalışan kadın sürücünün geri gelirken yardım istediği vatandaşın kontrolü kaybetmesi sonucu evin duvarı yıkıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kadın sürücü geri gelmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Geri gelmek isteyen sürücü arkasındaki evin duvarını yıktı. Otomobilin sahibi kadının yaşadığı panik ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Osmangazi Mahallesi İstiklal Caddesi Fener Sokak'ta meydana geldi. Sokakta otomobilini park etmek isteyen kadın sürücü, geri geri gitmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Direksiyon başına geçen vatandaş, geri geldiği esnada evin duvarını yıktı. Panikleyen sürücü gaza basınca, kadın sürücü, "Abi dur" diye bağırdı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza yapan vatandaş ise olay yerinden yürüyerek ayrıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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