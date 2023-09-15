Darıca'da İlkay Kalay cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işlenen İlkay Kalay cinayetinin zanlıları olan Abdullah Önder İzmit ve Nadira Rasulova, çeşitli suçlamalarla adliyeye sevk edildi. Zanlıların ev ve depoda ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler dikkat çekti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2020 yılında işlenen İlkay Kalay cinayetinin zanlısı olan ve evi ile aracını sakladığı depoda çok satıda silah, mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirilen Abdullah Önder İzmit ve şüpheliyle birlikte hareket eden Nadira Rasulova, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Yasadışı silah imal ve ticareti' ve 'Yasadışı uyuşturucu imal ve ticareti' suçlamaları ile Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Abdullah Önder İzmit'in buradaki sorgusunun ardından 'Kasten Öldürme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması için Gebze Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.