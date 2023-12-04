Darıca'da İki Katlı Binanın Bacasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sobadan kaynaklandığı belirtilen birinci katın bacasında meydana geldi. Ev sahipleri ve mahalle sakinleri panik yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1530. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın birinci katında yakılan sobadan dolayı bacada yangın çıktı. Yangın nedeniyle panik yaşayan ev sahipleri ve mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Üst katta oturan ev sahibi, alt kattaki kiracılarından şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ