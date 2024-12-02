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Darıca'da İki Farklı Silahlı Yaralama Olayında Şüpheliler Yakalandı

Darıca'da İki Farklı Silahlı Yaralama Olayında Şüpheliler Yakalandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen iki ayrı silahlı yaralama olayında, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. İlk olayda Ü.Ç., ikinci olayda ise R.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 farklı olayda 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 12.20'da Darıca ilçesinde Ü.Ç. isimli şahıs, silahla bir kişiyi yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polisler ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde olayı gerçekleştiren Ü.Ç. yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı gün Darıca ilçesinde saat 22.20'de meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelisi R.Ç. de polis ekipleri tarafından kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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