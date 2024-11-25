Darıca'da Gasp Olayı: 3 Tutuklama

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki kişiyi gasp eden 3 kişi tutuklandı.

Olay, 16 Kasım 21.45 sıralarında Piri Reis mahallesi Göldere caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.A., E.S., K.T. ve Ö.E. isimli şüpheliler, Y.A. ile F.Y.'yi gasp etti. Gasp edilen şahısların ihbarı üzerine, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri harekete geçti. İstanbul ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A., E.S. ve Ö.E. nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ