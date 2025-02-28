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Darıca'da Fuhuş Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı, 3 Kadın Kurtarıldı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve 3 kadın kurtarıldı. Operasyon, fuhuş olaylarının tespiti ve mağdur kadınların korunması amacıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 ikamette yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 3 kadın kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yapılan projeli dosya kapsamında, dün Darıca'daki 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 4 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan S.Ö., K.Y., S.T. ve K.M., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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