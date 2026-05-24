40 milyon haplık uyuşturucu üretimi son anda engellendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 40 milyon hap üretimine yetecek kapasitede 1 ton 80 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 21-22 Mayıs tarihlerinde Gebze ve Darıca'da operasyonlar düzenledi.

Gece yarısı iş yerine baskın

Söz konusu operasyonlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda saha ve analiz çalışmalarını derinleştiren ekipler, gece saat 03.00 sıralarında Darıca ilçesindeki bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Adreste yapılan aramalarda, 40 koli içerisine gizlenmiş, daralı ağırlığı 1 ton 80 kilogram olan ve yaklaşık 40 milyon adet uyuşturucu hap üretimine yetecek miktarda ham madde ile 14 koli içerisinde 161 kilogram hap kapsülü ele geçirildi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında 21-22 Mayıs tarihlerinde Gebze ve Darıca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin üretim tesisi olarak kullandığı belirlenen adreslerde arama yapılmıştı. Aramalarda 1 milyon 700 bin sentetik ecza hapı, 3 milyon hap üretimine yetecek 264 kilogram ham madde ve 19 üretim makinesi ele geçirilmiş, gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
