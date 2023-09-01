Darıca'da boğulma tehlikesi geçiren kadın polise mukavemet gösterince gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın denize girerken boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri harekete geçti ve kadını kurtardı. Ancak kadın, polis ekiplerine mukavemet gösterdi ve hakaretlerde bulundu. Bu nedenle gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kadın, polis ekiplerine mukavemet gösterince gözaltına alındı.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Yelken Caddesi'nde bulunan Halk Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denize giren bir kadının boğulduğunu gören vatandaşlar plaj görevlilerine haber verdi. Harekete geçen ekipler denize girerek, kadını kıyıya çıkarttı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekiplerine zorluk çıkartan kadın ardından hakaretlerde bulundu. Polisin tüm uyarılarına rağmen plajı terk etmeyen ve ekiplere mukavemet gösteren kadın gözaltına alındı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından kadın, karakola götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ