Haberler

Darıca'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Darıca'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sosyal medyada tartışan kişiler bir araya geldiğinde, U.H.T. 10 yerinden bıçaklandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 10 yerinden bıçaklanan şahıs yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde B.Z. ile M.B.Z. sosyal medyada tartıştıkları U.H.T. ile buluşmak için anlaştı. Taraflar bir araya geldiğinde kalabalık bir grup, U.H.T.'ye saldırdı. Vücudunun 10 farklı yerinden bıçaklanan şahıs için bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan U.H.T.'nin tedavi sürerken, M.B.Z. ile B.Z.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.