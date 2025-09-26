Haberler

Darıca'da Altyapı Çalışmasında Doğal Gaz Borusu Delindi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında bir doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle yoğun gaz sızıntısı yaşandı. Olay yerine intikal eden ekipler, güvenlik önlemlerini alarak tehlikeyi kontrol altına aldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

Edinilen bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi 1666 Sokak'ta İSU'ya bağlı ekiplerce yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kepçe operatörü kazı esnasında doğal gaz borusuna zarar verdi. Borunun delinmesi sonucu çevreye yoğun gaz sızdı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede PALGAZ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından doğal gaz akışı kesilerek tehlike kontrol altına alındı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle 1666 Sokak'taki doğal gaz arzının bir süre sağlanmayacağını açıkladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
