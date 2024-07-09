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Darıca'da 47 Bin TL Değerinde Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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Darıca'da bir evden 47 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan eşyalar müştekiye teslim edildi.

Darıca'da bir evden 47 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 24 Haziran'da Darıca'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden 47 bin TL değerinde nakit para, televizyon, telefon ve ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri T.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen televizyon ve 2 gümüş bileklik müştekiye teslim edildi. T.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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