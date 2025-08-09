Darıca'da 4 kişinin saldırısına uğrayan genç bıçaklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 kişinin saldırısına uğrayan bir genç bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Şehit Cevher Dudayev Sahili'nin çardaklar bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik bir grup ile genç şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kişilik grup, genç şahsa saldırdı. Arbede sırasında genç bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
