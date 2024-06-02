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Darbeci eski asker Adana polisinden kaçamadı

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Kars'ta uzman çavuş olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı.

Darbeci eski asker Adana polisinden kaçamadı

ADANA - Kars'ta uzman çavuş olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı.

15 Temmuz darbe girişiminde, Kars'ta görevli olan eski Uzman Çavuş Serdal Bağcılardarbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ederken terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edildi.

İhraç olan Bağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bağcılar'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı. 4 yıl cezaevinde kalan şüpheli daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. FETÖ'cü asker teslim olmak yerine kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de firari hükümlünün, Yüreğir ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Polisler şüpheliyi saklandığı evde yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra da cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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