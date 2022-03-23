Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Güvenç'in yargılanmasına devam edildi - Haberler

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Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Güvenç'in yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Güvenç'in yargılanmasına devam edildi

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Korgeneral Yıldırım Güvenç'in ve diğer 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

ANKARA (İHA) - Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Korgeneral Yıldırım Güvenç'in ve diğer 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Dava dosyasına gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi. Sanıklardan Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç ve Önder Kamiloğlu savcının görüşü doğrultusunda karar verilmesini talep ederken diğer sanıklar ise suçlamaların somut delillere dayandırılmadığını söyledi. Sanıkları ve sanık avukatları dinleyen mahkeme, karar duruşmasına gün vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Yıldırım Güvenç, Mahkeme, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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