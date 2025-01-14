Dar Sokakta Arka Arkaya 3 Kaza: Sürücüler İnatlaşınca Kazalar Bitmiyor

Sürücülerin inatlaşmasıyla sık sık kazaların yaşandığı dar sokakta, arka arkaya 3. kaza yaşandı

Esnaf Suat Kekeç, "Burada caddeler birbirine çok yakın olduğu için iki sürücüde yol benim hakkım diye düşünüyor ve bu yüzden kazalar yaşanıyor"

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde dar olması sebebiyle sık sık kazaların yaşandığı sokakta yaşanan 3 kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde kaza sokağı olarak adlandırılan dar sokakta yaşandı. Sık sık kazaların yaşandığı sokakta son olarak bir araç; park halindeki motosiklete ve araca çarpararak durabildi. Arka arkaya 3 kazanın yaşandığı sokakta yaşanan kazalar güvenlik kamerasına yansıdı.

" Burada caddeler birbirine çok yakın olduğu için iki sürücüde yol benim hakkım diye düşünüyor ve bu yüzden kazalar yaşanıyor "

Sık sık kazanın yaşandığı yerde esnaf olan 36 yaşındaki Suat Kekeç, " Buradaki kazaların çoğu dikkatsiz sürücülerden dolayı yaşanıyor. Burada caddeler birbirine çok yakın olduğu için iki sürücüde yol benim hakkım diye düşünüyor ve bu yüzden kazalar yaşanıyor. Bu sokağa çözüm bulunmasını istiyoruz. Kazaların olmasına sebebiyet veren diğer unsursa sağ ve sol şeritlere araba park etmeleri" ifadelerini kullandı.