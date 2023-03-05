Dans gösterisi sırasında 15 metre yükseklikten yere çakıldı 3. Sayfa Haberleri - Dans gösterisi sırasında 15 metre yükseklikten yere çakıldı Meksika'da bir şenlikte gösteri yapmak için tırmandığı 15 metrelik direkten yere çakılan dansçı hayatını kaybetti. - Dans gösterisi sırasında 15 metre yükseklikten yere çakıldı MEXİCO CİTY - Meksika'da bir şenlikte gösteri yapmak için tırmandığı 15 metrelik direkten yere çakılan dansçı hayatını kaybetti. Meksika'nın Puebla eyaletinin Huauchinango şehrinde düzenlenen Los Flores adlı şenlikte 19 yaşındaki Maria Rosa adlı dansçı, gösteri yapmak için tırmandığı 15 metrelik direkten yere çakıldı. Ağır yaralanan Rosa, yerde hareketsiz kalırken, sağlık ekipleri dansçıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Rosa'nın ambulansta hayatını kaybettiği açıklandı. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Miguel Huerta yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, eyalet hükümetinin hayatını kaybeden Rosa'nın ailesine destek olacağını açıkladı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Puebla Sonora 3. Sayfa Güncel Haberler

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