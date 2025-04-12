Danla Biliç, Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edildi

Sosyal medyada Danla Biliç adıyla bilinen fenomen, uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından darp edildi. Biliç'in darp edildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, yaşadığı şiddeti takipçileri ile paylaşan Biliç, "Güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Göktürk Mahallesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen Damla Neslihan Aktepe (30), eski sevgilisi Berk Çetin (31) tarafından darp edildi. Danla Biliç, 2 ay uzaklaştırma kararı bulunan Berk Çetin'in kendisini darp etmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, kafeteryadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelinin, sosyal medya fenomenini darp ettiği anlar yer aldı. Çalışmaların devamında Berk Çetin, Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Berk Çetin'in emniyetteki ifadesinde suçlamaları ret ettiği ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Darp anı kamerada

Berk Çetin'in, sosyal medya fenomenini darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Danla Biliç'in yanına gidip tokat attığı ardından bir kez yumruk attıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

"Ağır şekilde yumruklanarak darp edildim"

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Danla Biliç, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım Berk Çetin tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. Berk Çetin, yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir. Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, Berk Çetin yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim. Yine bugün 11 Nisan 2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL