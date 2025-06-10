Danıştay Hakimi İntihar Girişiminde Bulundu

Danıştay Hakimi İntihar Girişiminde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de bir otelde intihar girişiminde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi A.H., ağır yaralı olarak Gaziantep'e sevk edildi. Olay, bayram tatili sırasında gerçekleşti ve yetkililer sağlık ekiplerini hemen olay yerine yönlendirdi.

İntihar girişiminde bulunan Danıştay'da Tetkik Hakimi Gaziantep'e sevk edildi

MARDİN - Mardin'de kaldığı otelde intihar girişiminde bulunan Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H., ağır yaralı olarak Gaziantep'e sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H.(42), bayram tatili için gittiği Mardin'de kaldığı otel odasından dün akşam saatlerinde intihar girişiminde bulundu.

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından ağır yaralanan A.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye, ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.