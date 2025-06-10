Danıştay Hakimi İntihar Girişiminde Bulundu
Mardin'de bir otelde intihar girişiminde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi A.H., ağır yaralı olarak Gaziantep'e sevk edildi. Olay, bayram tatili sırasında gerçekleşti ve yetkililer sağlık ekiplerini hemen olay yerine yönlendirdi.
İntihar girişiminde bulunan Danıştay'da Tetkik Hakimi Gaziantep'e sevk edildi
MARDİN - Mardin'de kaldığı otelde intihar girişiminde bulunan Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H., ağır yaralı olarak Gaziantep'e sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H.(42), bayram tatili için gittiği Mardin'de kaldığı otel odasından dün akşam saatlerinde intihar girişiminde bulundu.
Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından ağır yaralanan A.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye, ardından Gaziantep'e sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa