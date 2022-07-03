Son dakika! Danimarka'da AVM'de silah saldırı - Haberler

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Son dakika! Danimarka'da AVM'de silah saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM'de silah saldırı düzenledi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM'yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, silah saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Polis ayrıca, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını ifade ederek, AVM'de bulunanlardan yerlerinde durmalarını ve polis yardımını beklemelerini tavsiye etti. - KOPENHAG

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

alışveriş Danimarka 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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