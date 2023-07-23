Danimarka'da Eski Eşi ve Kızını Öldüren Şahıs Sosyal Medyada Paylaşım Yaptı

ESKİ EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Danimarka'da yaşayan Yaşar Temur'un (53), Türkiye'ye tatile gelen, 3 yıl önce boşandığı Zübeyde Temur ile kızları Hatice Temur'u (7) izlerini sürüp, Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdükten sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Temur'un sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Bu şerefsizlerin dünyasında ne yapardı? Kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hiç bir pişmanlığım yok. Anası, babası, kardeşi, bacısı ve benim 3 sıpam, ortadaki bütün pisliği bilmelerine rağmen o şerefsizin arkasını tuttular. Bana bin türlü oyun oynayıp her türlü iftirayı attılar. 1.5 yılda yaşadığımı bir Allah bilir bir ben bilirim. Hepsi bir olup beni yalnızlığın ve çaresizliğin içine attılar. Başta hacca karısı olmak üzere, bu konuda hakkıma giren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Allah'ın huzurunda hesaplaşacağım. Ekte yayınlayacağım ses kaydını, anası, babası hepsi dinlediler fakat inkar ettiler. Beni iftiracı gösterdiler. Benim alnım açık, başım dik. Yapmam gerekeni yaptım. Hiçbir pişmanlığım yoktur" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, eski eşi Zübeyde ve kızı Hatice Temur'un kaldıkları otele 19 Temmuz'da geldikleri, Yaşar Temur'un ise 1 gün sonra otele gelerek konakladığı öğrenildi. Eski eşini ve kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Yaşar Temur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.