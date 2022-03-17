Damperi açılan kamyon önce üst geçide ardından panelvan araca çarptı

Kamyonun damperi sıkıştığı üst geçitten vinç yardımıyla çıkarıldı

YALOVA - Yalova'da seyir halinde damperi açılan kamyon önce yaya üst geçidine sonrasında ise aynı istikamette seyreden banka nakil aracına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametinde ilerleyen H.G yönetimindeki 77 ABR 419 plakalı kamyonun seyir halindeyken damperi açıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde yaya üst geçidine çarpan kamyonun damperi ile şasisi birbirinden ayrıldı. Kamyon bu sırada yanında ilerleyen E.H yönetimindeki 34 BUZ 152 plakalı banka nakil panelvan araca çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü ve banka nakil aracındaki 2 güvenlik görevlik görevlisi kazayı yara almadan atlattı.

Polis çevre güveliği aldığı kaza sonrasında kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen vinç vasıtasıyla damper sıkıştığı üst geçitten çıkarıldı.