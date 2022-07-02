Damperi açık unutunca olanlar oldu

Bilecik'te damperini açık unutan kamyon sürücüsü birçok Türk Telekom'a ait iletişim direk ve hatlarına zarar verdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Site Caddesi üzerinde plakası alınamayan bir kamyon sürücü gece 01.30 sularında damperini açık unutarak ilerlerdi. Bu esnada açık damper Türk Telekom'a ait iletişim direk ve hatlarına zarar verdi. Bu anlar Küçük Sanayi Sitesinde bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonun damperi açık bir şekilde gelmesi telleri takılarak, direkleri devirmesi yer alıyor.

Öte yandan, Türk Telekom'a bağlı ekipler olay yerine gelerek, devrilen direkleri ve kopan telleri onararak, iletişimi yeniden sağladılar. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa