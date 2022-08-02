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Damperi açık kamyon üst geçide çarptı

Damperi açık kamyon üst geçide çarptı

Bursa'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı.

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Bursa'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı. Şans eseri üst geçitte kimsenin bulunmaması büyük bir felaketi önledi.

Kaza, Gemlik ilçesi Bursa- Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 MDL 56 plakalı damperli kamyon, jandarma rampasından aşağıya inerken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı damperi açıldı. Dörtyol köprüsüne geldiğinde dorse üst geçide çarptı. Üst geçidin ön bölümünde hasar oluşurken, kamyonun damperi kullanılamaz hale geldi. Kaza esnasında üst geçitte yaya bulunmaması da büyük bir felaketin önüne geçti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Yalova Bursa 3. Sayfa Haberler

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