Damperi açık kalan kamyon köprüye çarpıp devrildi; sürücüsü böyle kurtarıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Köprülü kavşağına çarparak devrilen damperi açık kamyonun sürücüsü yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Köprülü kavşağına çarparak devrilen damperi açık kamyonun sürücüsü yaralandı. Şoför kabininde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza, 13.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel çevreyolu girişi Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. Çevreyolu üzerinde sürücü Adnan Ö.(57) yönetimindeki 34 TK 6792 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi, seyir halindeyken bir anda açıldı. Açık kalan dorse, Hikmet Şahin Köprülü kavşağına çarpınca kamyon devrildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardılar. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen kamyon, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kamyonun dorsesinin açık şekilde seyrettiği bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hikmet Şahin İtfaiye İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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