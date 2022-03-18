Damat ve kayınpeder 13'er yıl hapse mahkum edildi

AYDIN (İHA) - Bursa'da 2019 yılı Ekim ayında meydana gelen borç meselesi yüzünden çıkan kavgada Aydın Aktaş'ı öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanıklardan C.B. (50) ile kayınpederi M.B. (63) önce ömür boyu hapis ardından 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanıp 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada tutuksuz yargılanan K.B.'ye ise 'yaralama' suçundan 11 ay hapis cezası verildi.

Olay, Bursa'da 2019 yılı Ekim ayında meydana geldi. Aydın Aktaş, oğlu K.A. ve arkadaşları ile kendisine 40 bin lira borcu olan C.B.'nin kayınpederi M.B.'ye ait at yarışı oynanan bayiye gitti. İddiaya göre, Aydın Aktaş'ın, M.B.'ye kafa atmasıyla taraflar arasında borç meselesinden kavga çıktı. Bunun üzerine M.B. ile C.B., silahlarla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar sonucunda Aydın Aktaş, K.A. ve Y.G. yaralandı. Aydın Aktaş (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı kavga iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gözaltına alınan M.B., oğlu K.B. ile damadı C.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. K.B., daha önce yapılan duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Sanık avukatlarının hazır bulunduğu son duruşmaya tutuklu sanıklar M.B. ile C.B., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık K.B. de duruşmada hazır bulundu. Daha önce pişman olduğunu belirten C.B., "Üzgünüm. Cezaevine girdikten sonra eşim ve 3 çocuğum perişan oldu. Tahliyemi istiyorum" diyerek takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

M.B.'nin avukatı, ölüme sebep olan kurşunların müvekkilinin silahından çıkmadığının raporla belli olduğunu belirtti. Olay günü ganyan bayisinin 9 kişi tarafından basıldığını belirten avukat, müvekkilinin silahından çıkan kurşunun öldürücü nitelikte olmadığını, öldürmeye teşebbüs veya yaralama olabileceğini söyleyerek tahliyesini istedi. Sanık M.B., "Tahliyemi istiyorum. Sağlık durumum çok kötü" dedi.

Tutuksuz sanık K.B. ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, haklarında 3'er kez ömür boyu hapis cezası istenen sanıklardan C.B. ile kayınpederi M.B.'yi önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezada 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme heyeti, her birine 13 yıl 4'er ay hapis cezası verdiği damatla kayınpederin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuksuz yargılanan K.B. ise 'yaralama' suçundan 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. - BURSA