Damat ve çocuğu vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı

'BU EVLİLİĞİN OLMASINI İSTEMEDİM'

Diyarbakır'da düğün salonunu basıp, tabanca ile damat A.E.'yi vurup yaralayan, seken kurşunlardan birinin isabet ettiği 10 yaşındaki E.K.'nin de yaralanmasına neden olup, 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Selahattin Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

Aktaş, ifadesinde akrabası da olan F.A.'yı sevdiğini ve istemeye gittiklerini ancak ailesinin rızası olmadığı için evlenemediğini belirterek, "F.A'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bu evliliğin olmasını istemedim. Salona gittim. Gelin ve damat salondan içeri girdiği sırada belimden silahımı çektim. Damadın arkasından yanaşarak ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım, damadı öldürmek değil; düğünü bozmaktı. Bacak tarafına sıktım. O sinirle kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu olaydan dolayı pişmanım. Keşke olay buralara gelmeseydi" dedi.