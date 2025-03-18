Damat Kayınbiraderini Öldürdü, 4 Kişiyi Yaraladı

Adana'da bir damat, çıkan tartışmada eline geçirdiği tabancayla kayınbiraderini öldürüp aralarında annesi, kayınvalidesi ve kayınbabasının da olduğu 4 kişiyi de yaralamasının ardından polis teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan damadın öldürdüğü kayınbiraderinin de 8 yıl önce kız kardeşinin ilk eşini öldürüp cezaevine girip çıktığı ortaya çıktı.

Olay, 15 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan T. ve Emine T. çifti bir süre önce boşanma kararı aldı. Mahkeme aşamasında İhsan T.'nin, 6 aylık bebeğini Cumartesi görme kararı alındı. Cumartesi günü İhsan T., annesi Fatma T. (44), babası ve kız kardeşiyle 6 aylık bebeğini görmek için kayınbabası Vakkas Erkaşka'nın (65) evine gitti. Burada kayınbabası Vakkas, kayınvalidesi Bakiye (63) ve kayınbiraderi Fuat (38) bebeği göstermek istemedi. Fuat Erkaşka, kendisine ait ruhsatsız tabancayı belinden çıkartıp İhsan T.'ye çocuğunu göstermeyeceğini söyleyip, öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine iki aile arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede İhsan T., Fuat Erkaşka'nın elinden tabancasını alarak rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler şüphelinin annesi Fatma T. ile kayınbabası, kayınvalidesi, kayınbiraderi ve komşulardan H.V.'ye isabet etti. Kayınbirader Erkaşka yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 aylık kardeşini alıp kendini banyoya kilitlemiş

Emine T.'nin önceki eşinden olan kızı D.B.'nin (10) 6 aylık erkek kardeşini alarak korkudan kendilerini banyoya kilitlediği öğrenildi. Silah sesleriyle korku dolu anlar yaşayan D.B. polislerin gelmesiyle banyondan çıkarak kardeşiyle birlikte polislere sığındı. Öte yandan, İhsan T.'nin olaydan bir gün önce eşi Emine T.'yi arayıp, "Bana ağabeyinin yerini söyle. Telefonda erkeklik yapılmaz. Yüz yüze yapsın" diyerek, tehditler savurduğu ileri sürüldü.

"Korkutmak için ateş açmıştım"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim olan İhsan T. sorgusunda, "Çocuğumu görmeye gidiyordum. Fuat silahla geldi. Bu görüntülerde açık şekilde gözüküyor. Arbede esnasında silahı alıp rastgele korkutmak için ateş açtım. Öldürmek istemiyordum, pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kız kardeşinin ilk eşini öldürmüş

Cinayetle birlikte farklı bir detay daha ortaya çıktı. 20 Kasım 2017'de meydana gelen olayda iddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobilin içinde Mustafa Biçer, pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda Mustafa Biçer'in 1 yıl önce eşinden ayrıldığını ancak buna rağmen karısının peşini bırakmaması üzerine Fuat Erkaşka tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

O dönem yakalanıp tutuklanan Erkaşka'nın verdiği ifadesinde, "Beni darbetti. Ben de eve kaçıp kendi canımı kurtarmak için pompalı tüfekle 7-8 el ateş ettim. Ondan sonra öldüğünü öğrendim. Ben kendi canımı kurtarmak için ateş açmıştım" dediği öğrenildi.

8 yıl cezaevinde kalan Ekaşka'nın öldürülmeden kısa süre önce adli kontrol şartıyla tahliye edildiği belirlendi. - ADANA