Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen damat eğlencesinde uyarı için gelen polislere saldıran 10 kişi serbest bırakıldı.

Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen damat eğlencesinde uyarı için gelen polislere saldıran 10 kişi serbest bırakıldı.

Olay, gece 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak'ta meydana geldi. Damadın arkadaşları, sokakta alkol alıp müzikli eğlence düzenlediler. Vatandaşlar yüksek müzik sesi nedeniyle 112'yi arayarak ihbarda bulundular. Olay yerine gelen polis ekipleri, gençleri uyardı. Uyarıya tepki gösteren bazı şahıslar, polis ekiplerine saldırmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polise saldıran 10 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Adliyeye sevk edilen 10 şahıstan E.K. ve M.K. adli kontrol şartıyla, diğer 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl Meriç Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title