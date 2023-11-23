Damat düğünde arkadaşını vurdu

BURDUR'da düğündeki gelin alma sırasında damat İsmail Ceylan'ın (21) tabancayla ateş ederken, kazayla gelin aracını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi (30) yaraladığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Kışla Mahallesi Sezer Sokak'ta 12 Kasım'da meydana gelen olayda, erkek tarafı Askeriye köyünden Kışla Mahallesi'ne gelin almaya geldi. Gelin, baba evinden çıktığı sırada damat İsmail Ceylan bir yakınına ait tabanca ile havaya ateş ederken kaza ile gelin arabasını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi vurdu. Kurşun Halil İbrahim S.'nin sol omzundan girip boynundan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Halil İbrahim S., ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ameliyat edilen Halil İbrahim S.'nin tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi. Yaşadığı şok nedeniyle olay yerinden uzaklaşan damat İsmail Ceylan bir süre sonra gelerek polis ekiplerine teslim oldu. İsmail Ceylan çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Gelinin baba evinden alınması ve Halil İbrahim S.'nin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı. Damat İsmail Ceylan ile birlikte babaevinden çıkan gelinin araca binişi, bu sırada Halil İbrahim S.'nin şoför koltuğuna geçişi, dua edilmesi sonrası da davetlilerin havaya ateş açarken duyulan silah sesleri, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Damat İsmail Ceylan'ın gelin arabasına binmeden önce sol arka kapı açık şekilde beklediği, cep telefonu kamerası başka bir açıyı gösterdiği sırada ise 3 el silah sesi duyulduğu görüntülere yansıdı. Son duyulan silah sesleri sırasında da şoför koltuğundaki Halil İbrahim S.'nin vurulduğu öğrenildi.