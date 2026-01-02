Haberler

Silivri'deki 'Daltonlar' davasında jandarmaya yönelik saldırıyla ilgili 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de Daltonlar suç örgütüne yönelik duruşma sırasında jandarma personeline saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 3 sanık avukat gözaltına alındı, bir tanesi tutuklandı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesinde 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik duruşma sırasında, jandarma personellerine yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 sanık avukatından biri tutuklandı.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi 1 nolu duruşma salonunda 23 Aralık 2025'te, 363 sanıklı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik duruşmasında karar açıklandığı sırada, sanıkları ve izleyicilerin görevli ve jandarma personellerine yönelik fiziki saldırıda bulunmuştu. Arbede sonucu kamu malında zarar oluştuğu da tespit edilmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, duruşma salonunda yaşanan olaylar sırasında, örgüt üyesi sanık avukatlarının, izinsiz ses ve görüntü aldığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlar T.G., S.K. ve K.Y. hakkında 'ses ve görüntü kaydı alma', 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyet sorgularının ardından 3 şüpheli avukat adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.K. ve K.Y, isimli avukatlar serbest bırakıldı. T.G. isimli İstanbul 1 Nolu Barosuna kayıtlı avukat, "mahkemede izinsiz ses ve görüntü kaydı alma" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Azerbaycan Manatı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi

Rakam inanılmaz! 1 Azerbaycan Manatı bakın kaç TL oldu
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Galatasaray'dan Salah operasyonu

Galatasaray bombayı patlatıyor
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Cristiano Ronaldo üzgün! Al Ahli'ye galibiyeti Merih Demiral getirdi

5 gollü muhteşem maç! Merih, Ronaldo'ya bir ilki yaşattı