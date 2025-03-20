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Dalgın Sürücü Şarampole Düştü, Kaza Anı Kamerada

Dalgın Sürücü Şarampole Düştü, Kaza Anı Kamerada
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Sivas'ta bir sürücünün dikkatsizliği sonucu virajı dönmeden yoldan çıkıp şarampole düşmesi olayını, arkadan gelen bir aracın kamerası kaydetti. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sivas'ta dalgın sürücü aracıyla yoldan çıkarak şarampole düştü, bu anlar arkasından gelmekte olan başka bir aracın kamerasıyla anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas-Erzincan karayolu, Sivas'ı Zara ilçesi Tödürge gölü geçişinde yaşandı. Sivas'tan Zara istikametine gitmekte olan bir aracın sürücüsü virajı dönmesi gerekirken düz devam etti. Son anda virajı fark eden sürücü toparlayamaya çalışsa da yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada 3 kişinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi. Kaza, arkadan gelmekte olan başka bir aracın kamerası ile anbean kaydedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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