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Dalgaya rağmen denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Dalgaya rağmen denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartlarına ve dalgaya rağmen denize giren bir kadın, son anda boğulmaktan kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartlarına ve dalgaya rağmen denize giren bir kadın, son anda boğulmaktan kurtarıldı. Cankurtaran ekiplerince denizden çıkartılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 12. kule mevkiinde meydana geldi. Olumsuz hava şartları ve dalgaya rağmen denize giren Gonca C. isimli kadın, akıntıya kapılarak kendini boyu bir buçuk metreyi bulan dalgaların arasında buldu. Durumu fark eden cankurtaran ekiplerince sudan çıkartılan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tüm gün sert karayel rüzgarının etkisi altında kalan ve iki metreyi bulan dalga olmasına rağmen vatandaşın denize girmeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Bazı vatandaşların da cankurtaran ekiplerinin uyarılarını dikkate almadığı görüldü. Saat 17.45 itibariyle de Karasu Kaymakamlığı'nca denize girişler cumartesi günü bir gün süreyle kısıtlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğu Karadeniz Sakarya 3. Sayfa Haberler

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