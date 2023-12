Dalgalara kapılan lise öğrencilerinden Uğurcan Korkmaz memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

GÜMÜŞHANE - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 6 gün önce sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde hayatını kaybeden lise öğrencilerinden Uğurcan Korkmaz memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde toprağa verildi.

Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde 27 Kasım günü akşam saatlerinde fırtınada fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz dev dalgalara kapılarak denize düşmüştü. Bölgede Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışmalarına başlanmıştı. Hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde önce Uğurcan Korkmaz ve ardından da arkadaşı Emir Berke Aşık'ın cansız bedenleri dalgıçlar tarafından bulunarak kıyıya çıkartıldı.

Cansız bedeni dün bulunan Gümüşhaneli Uğurcan Korkmaz için bugün öğle namazından sonra Gümüşhane'nin Torul ilçesi Torul Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün kıldırdığı cenaze namazına Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Torul ilçe Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Gümüşhane Emniyet Müdürü Tamer Cömert, baba Kamil Korkmaz, kardeşleri Onur ve Ali Korkmaz, sınıf arkadaşları ve sevenleri katıldı. Baba Kamil Korkmaz, oğulları Onur ve Ali Korkmaz ile taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Uğurcan Korkmaz'ın cenazesi Torul ilçesi Altınpınar köyünde bulunan Tepecik mahallesi mezarlığında defnedildi.

"Çok zor hele ki bu şekilde kaybetmek çok zor"

Uğurcan Korkmaz'ın Torul Atatürk Ortaokulu'ndan 8 yıllık sıra arkadaşı Hasan Can Kandaz, " Zeki, alçakgönüllü, çevresine karşı duyarlı, her zaman çevre sorunlarına karşı duyarlı olan bir kardeşimizdi. Bize her zaman sahip çıkan akıllı ve zeki bir kardeşimizdi. Haberi ilk duyduğumuzda yetkililerle iletişime geçtik arkadaşımıza ulaşmaya çalıştık. Ardından 5 gün sonra acı haber bize ulaştı maalesef. Burada ihmali olanlar kimse öğrenmek istiyoruz. Çok zor, hele bu şekilde kaybetmek çok zor bir duygu. Arkamdaki arkadaşlarım ve benim de çok samimi olduğumuz bir arkadaşımızdı, benim sırdaşım, kardeşim olan bir arkadaşımızdı. 5 gün çok zor geçti uyku uyuyamadık, derslerimize odaklanamadık" dedi.

"Uğurcan çok sessiz bir çocuktu"

Korkmaz'ın Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi ve yurt arkadaşı Sedef Sağlam, " Aynı okulda okuyorduk, Uğurcan normalde sınıfta çok konuşan bir çocuk değildi sessiz bir çocuktu. Beraber yatılı kaldığımız için yemekhanede beraber nöbetçi oluyorduk, konuşuyorduk. Olayın olduğu gün okulda yoktu biz yine memleketten geldiği için geç geldiğini düşündük. Okul dağılana kadar bir şey duymadık, sonrasında duyduk. Gerçekten çok üzücü, bilmiyorum eskiden ölüm fikri çok uzak geliyordu artık çok yakın gibi. Elimizden geldiğince bu süreçte okula devam etmeye çalıştık ama dersleri işleyemedik hepimizin aklı oradaydı" diye konuştu.