Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Haberler

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Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

DALAMAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Dalaman Narkotik ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, O.K. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın Hürriyet Mahallesi'nde E.G isimli bir kadına yüklü miktarda metamfetamin maddesi satış yaptığını tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. O.K. ile yanındaki M.A.İ ve E.İ isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına M.A.İ ve E.İ ismli şahıslar adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.K.'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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