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Dalaman'da kaza: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Dalaman'da kaza: 4 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Dalaman-Fethiye karayolu üzerindeki kavşakta dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 48 AFM 189 plakalı ara ile 01 CMR 42 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Dalaman İtfaiye Grup Amirliği, 112 Ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık kuruluşlarına sevke edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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