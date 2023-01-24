Dalaman'da ev yangını
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi iyle söndürüldü.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi iyle söndürüldü.
Dalaman Karaçalı Mahallesi Çağdaş Sokak üzerindeki evde yangın çıktı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri sevk edildi. Evin yatak odası kısmında klimadan çıktığı kanaatine varılan yangından ev içerisinde maddi hasar olutu. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa