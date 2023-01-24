Dalaman'da ev yangını 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Dalaman ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi iyle söndürüldü. Muğla'nın Dalaman ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi iyle söndürüldü. Dalaman Karaçalı Mahallesi Çağdaş Sokak üzerindeki evde yangın çıktı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri sevk edildi. Evin yatak odası kısmında klimadan çıktığı kanaatine varılan yangından ev içerisinde maddi hasar olutu. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dalaman İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Dalaman'da ev yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.