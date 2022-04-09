Dalaman'da ev yangını
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde elektrik kaynaklı olduğu tahmin edilen yangında evin çatı katında büyük hasar oluştu.
DALAMAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde elektrik kaynaklı olduğu tahmin edilen yangında evin çatı katında büyük hasar oluştu.
Dalaman kırsal Elcik Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta Serhat Şahin'e ait evin çatı katındaki yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken ahşap çatı katta büyük hasar oluştu. Soğutma çalışması yapılırken, yangının elektrik kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. - MUĞLA