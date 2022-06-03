Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı - Haberler

Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sabah 06.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin İnce Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin çatı katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın esnasında çatı katında bulunan iki kişi itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarıldı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dalaman İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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