Dalaman'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

DALAMAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen narkotik ekipleri yaptıkları operasyonla 2 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Muğla genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ederken Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği de sokaklardan uyuşturucu tacirlerini temizlemeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda O.K. isimli şahsın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde aktif olarak uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından O.K. isimli şahsın Ortaca ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu satışı yapacağı tespit edilirken Dalaman Narkotik ekipleri gece operasyonu için düğmeye bastı. Ortaca ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde araç içerisinde seyir halindeyken kendisini polislerin takip ettiğini fark eden O.K. isimli şüpheli ekiplerden kaçmaya çalıştı. Narkotik ekiplerinden kaçamayan şüpheli, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile kıskıvrak yakalandı.

Devam eden operasyon çerçevesinde F.B. isimli şüphelinin O.K. isimli şahıstan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda F.B. isimli uyuşturucu tacirini Dalaman ilçesinde yakaladı. Dalaman Narkotik ekiplerince şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette metamfetamin maddesini ele geçirilirken, 2 uyuşturucu satıcısı narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.B. ve O.K. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

