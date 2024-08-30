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Dalaman açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

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Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yapmak için hareket eden lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış yapmak için bindikleri lastik bot motor arızası yapan 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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