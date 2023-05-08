Dalaman açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA