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Dalaman açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Dalaman açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Dalaman Muğla 3. Sayfa Haberler

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