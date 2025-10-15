Haberler

Dakka'daki Tekstil Fabrikasında Yangın: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'in Dakka kentinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye, ölenlerin yüksek derecede zehirli gaz soluyarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 4 katlı bir tekstil fabrikasında çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın faciaya yol açtı. Dakka'nın Mirpur bölgesinde 4 katlı bir tekstil fabrikasında dün akşam çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye görevlileri, ölenlerin tanınamayacak derecede yandığını söyledi. Yetkililer, fabrikadaki yangının 3 saat içinde söndürüldüğünü belirtirken, bitişikteki kimyasal madde bulunan deponun da alevlere teslim olduğunu aktardı. İtfaiye yetkilileri, yangının ilk hangi binada başladığını henüz belirleyemediklerini kaydetti.

"Ölenler muhtemelen yüksek derecede zehirli gaz soludu"

İtfaiye müdürü Mohammad Tajul Islam Chowdhury ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerin muhtemelen "yüksek derecede zehirli gaz" soluyarak "anında" öldüklerini bildirdi. Chowdhury, polis ve ordu görevlilerinin hala fabrika ve deponun sahiplerini aradıklarını ifade etti.

Görgü tanıkları, depoda yangını artırabilecek çamaşır suyu tozu, plastik ve hidrojen peroksit bulunduğunu aktardı.

Deponun yasal olarak faaliyet gösterip göstermediğine dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim göründü

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.