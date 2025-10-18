Haberler

Dakka'daki Havaalanında Yangın: Tüm Uçuşlar Askıya Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı'nın kargo terminalinde çıkan yangın nedeniyle tüm hava trafiği durduruldu. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı'nın kargo terminalinde çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı.

Bangladeş'teki uluslararası havaalanında yangın paniği yaşandı. Başkent Dakka'daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı'nın kargo terminalinde yangın çıktı. Havaalanı yetkilisi Masudul Hasan, yangın nedeniyle havaalanı operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi Medya Birimi'nden Talha Bin Zasim ise söndürme çalışmalarına 36 itfaiye ekibinin katıldığını söyledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

Avukat da bunu yaparsa! Polis memurunu ezip kaçtı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.