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Dakikalarca drift attı...Bursa'daki trafik magandası kamerada

Dakikalarca drift attı...Bursa'daki trafik magandası kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da bir otomobil sürücüsü gece yarısı çıktığı kavşakta dakikalarca drift atarak apartman sakinlerini ayağa kaldırdı.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü gece yarısı çıktığı kavşakta dakikalarca drift atarak apartman sakinlerini ayağa kaldırdı. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandası vatandaşların amerasına yansırken, sürücünün yanlayarak dönmesine kimse anlam veremedi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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