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Dairenin musluklarına kadar çaldılar

Dairenin musluklarına kadar çaldılar

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da ağır hasarlı binaya giden hırsız veya hırsızlık musluklara kadar bir çok eşyayı çaldı.

Adıyaman'da ağır hasarlı binaya giden hırsız veya hırsızlık musluklara kadar bir çok eşyayı çaldı.

Olay, Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 260 Akçal Apartmanı 8. Katta meydana geldi. Mahmut Avcı'ya ait daireye duvarları kırarak giren hırsız veya hırsızlık ankastre seti, lavabo aynaları, alet çantası ve muslukları çaldı.

Daireye geldiğinde evinin soyulduğunu fark eden Mahmut Avcı, durumu polislere bildirdi. Polis ekiplerinin hırsız veya hırsızları bulmak için soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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