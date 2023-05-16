Dairede yangın çıktı, biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi

Mersin'de yangın çıkan daireye müdahale eden itfaiye eri ile birlikte 2 kişi dumandan etkilendi.

Mersin'de yangın çıkan daireye müdahale eden itfaiye eri ile birlikte 2 kişi dumandan etkilendi. Öte yandan aynı caddenin girişinde bir otomobilin yanması da dikkat çekti.

Yangın, akşam saatlerinde Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Yeşilkent Sitesi'nde bulunan 5'inci kattaki bir dairede çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etti. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, çıkış sebebinin elektrik kontağından olma ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Öte yandan caddenin girişinde de bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Bölgedeki ekiplerin müdahalesi ile araçtaki yangın büyümeden söndürüldü. - MERSİN