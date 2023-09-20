Daire daire vurgun yaptılar... Adliyeye çıkarken söylediği sözler şaşırttı

Bursa'da evlere "kart-film" yöntemiyle giren ve toplamda 5 milyon liraya yakın vurgun yapan 18 şüpheli, Asayiş Şubeğ Müdürlüğü ekiplerinin Bursa merkezli 4 ilde yaptığı operasyonla yakalandı.

Bursa'da evlere "kart-film" yöntemiyle giren ve toplamda 5 milyon liraya yakın vurgun yapan 18 şüpheli, Asayiş Şubeğ Müdürlüğü ekiplerinin Bursa merkezli 4 ilde yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri ise adliyeye sevk edilirken, "Bir çıkayım belki evlenirim. Taliplilerimi bekliyorum" dedi. 18 zanıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da ayrı adreslerden gelen "kart-film" hırsızlık ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada, aile fertleri tarafından hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede çok sayıda güvenlik kamerası izleyip kişileri tespit etti. Şüphelilerin gittikleri sitelerde kapı zillerine basıp, "kiralık ev bakıyoruz" bahanesiyle binaya girdikleri, kapıyı açan olmadığında ise kilitli olmayan kapıları sert plastik kartlar kullanarak açtıkları tespit edildi. Şüpheliler hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra evden çıkıp yaklaşık 2-3 kilometre yürüyüp yoldan geçen otobüs, minibüs veya ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştıkları, daha sonra şebeke fertlerine bekledikleri yeri söyleyerek kendilerini aldırdıkları tespit edildi.

Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine sitelerin ve sitelerin çevresinde iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 250 saatlik kamera kaydının ardından şüphelileri tespit etti. Ekipler, Bursa merkezli Yalova, Kırıkkale ve Eskişehir'de belirlenen 20 adrese yapılan eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi yakalanırken evlerde yapılan aramalarda hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 5 milyon liraya yakın para ve altınlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ise, "Bir çıkayım belki evlenirim, taliplerimi bekliyorum" dedi. O anlar ve hırsızlık anları kameraya yansırken, 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA